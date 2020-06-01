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01.06.2020,  
15:27
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: Индия и Китай перебрасывают войска к спорным территориям

На спорных горных территориях Индии и КНР прошли столкновения между военными двух стран. Стороны сходились в ожесточенных рукопашных схватках, что привело к многочисленным травмам и ранениям.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Участники конфликта избегают применения боевого оружия, в то же время в районах, близких к зоне конфликта, продолжается концентрация различных видов тяжелой военной техники. На появившихся в социальных Сетях видеокадрах можно увидеть, например, переброску реактивной установки залпового огня PHL-03.

Эти 12-ствольные 300-мм системы являются клонами российских 9К58 "Смерч". С их помощью можно уничтожать цели на расстоянии более 150 километров.

Также замечены "колесные танки" - боевые машины огневой поддержки PTL02. Они находятся на вооружении мобильных соединений и вооружены 100-мм нарезными пушками, способными применять, как обычные боеприпасы (бронебойные с сердечником из вольфрама, кумулятивные, осколочно-фугасные), так и управляемые по лазерному лучу ракеты.

С индийской стороны засветились автомобильные колонны и многоцелевые истребители Су-30МКИ.

Как отмечают военные эксперты, любой конфликт мощных в военном отношении ядерных держав, таких как как Индия и Китай, может привести к очень тяжелым последствиям не только для непосредственных участников, но и для всего мира в целом.

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