Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер"

Бывший министр культуры России Владимир Мединский разместил в своем Instagram небольшое видео, ставшее крайне популярным в Сети в последние дни.

В нем проведена параллель между финальной сценой из драматического кинокомикса "Джокер" и реальными кадрами с акцией протестов, волной проходящих сейчас по США.

"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ёрничал в анонимных экаунтах...", - подписал ролик чиновник.

"Это довольно забавно", - согласились подписчики Владимира Ростиславовича.

Кстати, стоит напомнить, что у Мединского "Джокер" вызвал негативную реакцию. В отличие от других кинокомиксов, которые, по словам помощника российского президента, он смотрел фрагментарно.