Новости

Умерла актриса из "Гардемаринов" Ярослава Турылёва 16:52
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2" 14:26
Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса 14:19

Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер"

Новости
    01.06.2020, 17:41
Текст:   Олег Усков

Бывший министр культуры России Владимир Мединский разместил в своем Instagram небольшое видео, ставшее крайне популярным в Сети в последние дни.

Фото: instagram.com/ buckscountybatman
Во время беспорядков в США среди протестующих появился Бэтмен

В нем проведена параллель между финальной сценой из драматического кинокомикса "Джокер" и реальными кадрами с акцией протестов, волной проходящих сейчас по США.

"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ёрничал в анонимных экаунтах...", - подписал ролик чиновник.

"Это довольно забавно", - согласились подписчики Владимира Ростиславовича.

Кстати, стоит напомнить, что у Мединского "Джокер" вызвал негативную реакцию. В отличие от других кинокомиксов, которые, по словам помощника российского президента, он смотрел фрагментарно.

Новости

Появился трейлер британского мини-сериала "Отравление в Солсбери" 14:12
Продюсеры назвали лучшим фильмом "Текст" Клима Шипенко 14:00
Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
⧣ США
Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Во время беспорядков в США среди протестующих появился Бэтмен 12:35
Видео: звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов 12:21
⧣ видео
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции 29.05.2020
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 29.05.2020
⧣ Россия
Фото: Little Big/ youtube.com
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 31.05.2020
"Жанна Аркадьевна" из "Прекрасной няни" призвала москвичей к порядку 31.05.2020