Видеоконтент ТАСС с 1 июня будет публиковаться на портале Reuters Connect

Видеосюжеты агентства ТАСС с понедельника будут публиковаться на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного диджитал-контента - платформе Reuters Connect, принадлежащей международному агентству новостей Reuters. Об этом говорится в совместном заявлении ТАСС и Reuters.

"Сотрудничество с российским агентством откроет для клиентов Reuters Connect эксклюзивный доступ к срочным новостям и уникальному видеоконтенту из Кремля, сюжетам о работе президента России Владимира Путина и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС", - говорится в заявлении.

Репортажи ТАСС станут доступны для клиентов Reuters по всему миру. "Новости из России сегодня становятся все более значимыми в мировой информационной повестке, поэтому очень важно, чтобы они преподносились максимально объективно и достоверно", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я счастлив, что ТАСС присоединился к Reuters Connect, еще сильнее укрепив значимое партнерство между нашими агентствами. Этот шаг демонстрирует наш неизменный курс на повышение ценности контента для клиентов Reuters Connect", - заявил президент Reuters Майкл Фриденберг.