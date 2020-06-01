Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2020 года № 1225 "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения"

Новости

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга 13:43
Три известные комедии в переводе Гоблина вышли в Сети 13:40
Стали известны даты открытия для посетителей главных музеев Франции 13:34
Почти семь тысяч штрафов отменили водителям в Москве 13:34
Метеорологи объяснили природу частых гроз над островом "грома и молний" 13:34
Летние оздоровительные лагеря в Подмосковье могут открыться с 1 июля 13:33
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой 13:32
Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
В США перенесли слушания по делу убившего афроамериканца полицейского 13:28
В ЕЭК подготовлен план по предотвращению распространения COVID-19 13:19
Минобрнауки снял запрет на экспедиции и работу с установками Mega-science 13:19
В Перми возобновили работу крупные непродовольственные магазины 13:19
В уральском заповеднике попал в кадр медведь в жилетке 13:18
Кинологи составили топ-5 лучших пород собак для детей 13:17
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
В Кремле прокомментировали слова Трампа про приглашение РФ на саммит G7 13:15
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Volkswagen придумал для российского Tiguan новую комплектацию 13:05
Мэра Славгорода отправили под домашний арест по делу о взятке 13:03
Шнуров вновь поиздевался над "голодающими" звездами шоу-бизнеса 13:00
В Москве может потеплеть до плюс 28 градусов 12:59
Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России 12:57
Юрий Лоза допустил, что звезды шоу-бизнеса "пойдут разгружать вагоны" 12:52
В Дагестане за сутки скончались 25 пациентов с COVID-19 12:42
Появились новые изображения бэтмобиля Роберта Паттинсона 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 июня 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2020 года № 1225 "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения"

Дата подписания 1 июня 2020 г.
Опубликован 1 июня 2020 г.
Вступает в силу 1 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2020 г. № 14-00-03/36-2020 постановляю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на отдельной территории муниципального образования "Ленский район", расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 14:14:100005:674 (ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз"), 14:14:100005:95 (ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск"), с 1 июня 2020 года.

2. Признать утратившими силу указы Главы Республики Саха (Якутия):

от 16 апреля 2020 г. №1122 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения";

от 20 мая 2020 г. № 1200 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2020 г. №1122 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией