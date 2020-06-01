Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2020 года № 1225 "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 31 мая 2020 г. № 14-00-03/36-2020 постановляю:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на отдельной территории муниципального образования "Ленский район", расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 14:14:100005:674 (ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз"), 14:14:100005:95 (ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск"), с 1 июня 2020 года.

2. Признать утратившими силу указы Главы Республики Саха (Якутия):

от 16 апреля 2020 г. №1122 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения";

от 20 мая 2020 г. № 1200 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2020 г. №1122 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







