101-летняя женщина выздоровела после COVID-19 в Армении

Жительница Армении в возрасте 101 года смогла победить коронавирусную инфекцию.

Как сообщает РИА Новости, женщина 1919-ого года рождения больше недели находилась в отделении реанимации и получала соответствующее медикаментозное лечение. В итоге ее состояние стабилизировалось и она была переведена в блок интенсивной терапии.

"Симонян Назани 1919 года рождения поступила в медцентр Святого Григория Просветителя из Норкского дома-интерната 16 мая с предварительным подозрением на коронавирус. В результате исследований у нее было диагностировано коронавирусное заболевание с двусторонней пневмонией. Состояние оценивалось как тяжелое с учетом возраста", - заявила пресс-секретарь медцентра Цовинар Хачатрян.

По словам пресс-секретаря, после завершения лечения и повторного отрицательного результата теста Назани Симонян была выписана из медцентра с полным выздоровлением.

Напомним, что в Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 2 июня, COVID-19 выявлен у 10009 человек, 3427 излечились и 158 скончались.