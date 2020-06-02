ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии

Баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.

Как сообщается на сайте армейцев, договор с 25-летним баскетболистом рассчитан до лета 2023 года. Ранее 213-сантиметровый Милутинов выступал за греческий "Олимпиакос". В минувшем сезоне в Евролиге он стал лучшим по подборам, делая в среднем за матч 8,2. Сербский центровой также набирал 10,2 очка за матч.

Последние пять сезонов Милутинов провел в греческом "Олимпиакосе". Ранее он также выступал за белградский "Партизан". Также в его активе серебро юниорского ЧМ, а в прошлом году представлял Сербию на взрослом чемпионате мира.

"После пяти лет в "Олимпиакосе" в моей баскетбольной жизни настало время для новой главы. До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живет для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА, я знаю об ответственности и о целях, которые несет это знаменитое имя. Не могу дождаться нового начала", - заявил Милутинов пресс-службе армейцев.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отдал должное новичку команды.

"Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров Никола продемонстрировал, что является одним из лучших "больших" на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам. Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, потому к нему будут особые требования. Он восхищен этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов", - сказал он.