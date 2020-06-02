Эксперты дали прогноз по рынку смартфонов

Аналитическое агентство Gartner сообщило о том, что из-за пандемии коронавируса мировые поставки смартфонов упали на 20%. По оценке экспертов, это самое крупное падение индустрии за последние несколько лет.

Падение продаж по сравнению с первым кварталом прошлого года зафиксировано практически у всех производителей рынка смартфонов: доля Samsung, Huawei и Oppo упала на 22,7%, 27,3% и 19,1% соответственно. Меньше всего из "большой тройки" потеряла Apple - ее продажи упали на 8,2%. А единственной компанией, которой удалось нарастить объемы продаж стала Xiaomi - они выросли на 1,4%.

IT-эксперт Александр Баулин прогнозирует, что к концу года рынок смартфонов не успеет восстановиться. "Борьба с COVID-19 затянулась, - считает он. - Экономики большинства стран упали, как и покупательская способность, поэтому падение спроса на смартфоны и гаджеты вполне ожидаемо на уровне 15%".

По мнению Баулина, еще одним фактором, сдерживающим продажи, является отсутствие кардинальных изменений в самих гаджетах. "Производительности, качества камеры и других параметров вполне хватает на пару лет даже у недорогих устройств. Все это не способствует росту рынка", - отметил эксперт.

С Баулиным соглашается Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. "Это самое серьезное снижение рынка смартфонов за последние 12 лет. Ситуация связана c ограничением офлайн-торговли и снижением покупательской способности. Даже с учетом ослабления рубля и точечных повышений цен средняя цена покупаемого в России смартфона упала на 15%", - отметил Рябинин.

Согласно его прогнозу, на докризисный уровень продаж до конца года смартфоны могут вообще не выйти. "Полное восстановление рынка мы ожидаем не ранее 2021 года", - заявил эксперт.

Тем не менее если вы хотите купить смартфон, то не стоит откладывать покупку. "Производители дают хорошие скидки на флагманские модели прошлых лет, борясь, таким образом, не только с падением продаж, но и конкурентами", - сообщил Баулин.

Сейчас удачное время для тех, кто хочет сделать выгодную покупку по промокоду или с подарками. "Долгое удерживать цены и специальные предложения сети не смогут, - подчеркнул Рябинин. - В данный момент наблюдается повышенный спрос на скидки, распродажи и кредитные программы, а также на недорогие смартфоны A-брендов в диапазоне 10-20 тысяч рублей".

Ведущий программы "Вести.net" Филипп Трофимов не согласен с коллегами и советует покупать смартфон, только если он действительно нужен. "Для большинства реальных задач смартфона среднего класса хватает за глаза. А если необходимости в новом смартфоне особой нет, то и покупать его нет смысла. К рождественским распродажам текущие модели подешевеют и появятся новые", - заявил Трофимов.