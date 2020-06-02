Указ губернатора Иркутской области от 2 июня 2020 года № 170-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола санитарно-противоэпидемической комиссии Иркутской области при Правительстве Иркутской области от 29 мая 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункты 23, 24 признать утратившими силу;

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Лицам:

1) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, Республики Саха (Якутия) и зарубежных стран обеспечить выполнение требований по изоляции на срок 14 дней со дня прибытия: проживающим на территории Иркутской области, проживающим на территории других субъектов Российской Федерации и прибывшим для нахождения на территории Иркутской области, - самоизоляция в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), в случае отсутствия условий для самоизоляции - изоляция в обсерваторе, (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области);

2) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" из г. Москвы, Республики Саха (Якутия) в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

3) привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в обсерваторах работодателя, за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц по месту их проживания (пребывания). В случае прибытия в Иркутскую область для осуществления работы вахтовым методом, для выполнения сезонных работ из другого субъекта Российской Федерации иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию Иркутской области.";

в абзаце первом пункта 13 слова "подпунктов 1-3 пункта 12" заменить словами "подпунктов 1, 2 пункта 12";

пункты 14-16 признать утратившими силу;

пункт 19 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) обеспечить соблюдение требований, касающихся прибытия (убытия) работников, установленных настоящими Правилами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми у работодателя имеются договорные отношения, в отношении работников этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo. gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







