Испания вернет домой солдат из Ирака и Афганистана

Власти Испании приняли решение закрыть одну из своих военных баз в Ираке и вернуть на родину контингент, расквартированный в Афганистане. Как пишет El Pais, в Мадриде полагают, что испанские солдаты свои задачи там выполнили.

Согласно планам, военные инструктора, служащие в тренировочном лагере Бесмайя в Ираке, вернутся в Испанию до конца июля. В настоящее время на этой базе находятся 350 испанских военнослужащих. На протяжении пяти лет они помогали обучать иракских солдат и стражей порядка. С 2015 года подготовку тут прошли 17 армейских бригад и 10 полицейских частей (всего более 50 тысяч человек).

Тренировки были прерваны после того, как США в январе при помощи беспилотника убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ базы международной коалиции подверглись ракетным обстрелам. Но после того, как ситуация стабилизировалась, обучение солдат так и не возобновилось - началась пандемия коронавируса. И вот теперь командование решило, что миссия выполнена и военных пора вернуть домой. Впрочем, в Ираке останутся около 200 испанских солдат на других базах (треть от того, что было полгода назад), а в лагерь Бесмайя прибудет команда, которая подготовит его для передачи иракским силам.

Что касается контингента в Афганистане, то вывод этих войск произойдет в конце этого года или начале следующего. По соглашению между США и талибами, заключенному в конце февраля, вывод всех иностранных войск с территории Афганистана должен произойти до мая 2021 года. Мадрид не собирается ждать до последнего. Тем более, что участие в этой миссии НАТО привело к самым большим потерям в испанской армии за последние 40 лет. И в пиренейском королевстве хотят поскорее перевернуть эту страницу истории.