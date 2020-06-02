Испытания дистанционно управляемого РПГ-7 сняли на видео во Вьетнаме

В интернете появились видеоролики испытаний во Вьетнаме дистанционно управляемого гранатомета РПГ-7.

На кадрах видно, что гранатомет размещен на металлическом станке. К оружию присоединен оптический прицел с видеокамерой, управление осуществляется по кабелю с помощью дистанционного пульта управления.

В аннотации к ролику сообщается, что дистанционно управляемый РПГ-7 планируется применять из засад или при охране различных объектов. Отметим, что подобные гранатометы в 2018 году испытывались в Ираке.

Напомним, что многоразовый ручной гранатомет РПГ-7 был принят на вооружение советской армией в 1961 году, а его первое боевое применение состоялось в 1968 году во Вьетнаме. С его помощью партизаны эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.

Кроме того, РПГ-7 оказались весьма эффективны против вертолетов. В 1993 году в Сомали из него был сбит американский вертолет Black Hawk .