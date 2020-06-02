Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все модальности и нюансы инициативы, связанные с проведением таких форматов, должны обсуждаться по дипломатическим каналам.

"Наши дипломаты будут дальше общаться, чтобы от американских партнеров получить дальнейшую информацию", - уточнил Песков.

Комментируя критические заявления канадского премьера Джастина Трюдо по поводу приглашения России на саммит G7, Песков заявил, что Кремль на них не реагирует, и напомнил, что в этом формате Россия участия не принимает и с самого начала было сказано, что вопросов больше, чем ответов. Например, в качестве кого приглашать Россию. "Пока очень много неясностей в этой инициативе и мы надеемся, что дипломаты их прояснят", - заключил он.

Представитель Кремля также сообщил, что тема беспорядков в США в разговоре не звучала. "Это не вопрос двусторонних российско-американских отношений", - пояснил он.