МЧС получило дополнительные полномочия

Новости

На Урале СК начал проверку смерти подозреваемого при штурме квартиры 15:35
Строительство аэропорта Бельбек обойдется в 900 млн рублей 15:35
Негосударственным театрам компенсируют затраты из-за пандемии 15:34
Появились подробности о моторе нового Toyota Fortuner 15:30
В "Единой России" рассказали о новых поправках в Трудовой кодекс 15:29
Врачи выявили наиболее эффективные средства защиты от коронавируса 15:26
Вилла римского генерала раскопана в Помпеях 15:25
На главу районного "Водоканала" в Ленобласти завели уголовное дело 15:22
В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда 15:22
Вышел русский трейлер "Повелителя драконов" 15:22
В Сочи возбудили дело на экс-директора департамента мэрии 15:17
Уровень безработицы к концу 2021 года должен составить менее 5% 15:15
Экс-замначальника полиции Хабаровска осудили на 9 лет за взятку 15:15
Участвующие в репетициях Парада Победы военнослужащие будут в масках 15:15
Мишустин назвал стоимость реализации плана по восстановлению экономики 15:14
Крашенинников: Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля "точно не будет" 15:10
Ученые из Астрахани запатентовали десерты из чешуи рыб 15:08
В Подмосковье сожгли четыре автомобиля 15:01
Умер близкий друг и любимый композитор Клинта Иствуда Ленни Нихаус 15:00
На Алтае двухлетний мальчик утонул в бассейне из-под тракторного колеса 15:00
Обновленный Audi Q7 добрался до российских дилеров 15:00
В Новосибирске завели дело о гибели мужчины после урагана 14:58
В центре Сочи неизвестный ранил ножом подростка 14:53
Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути 14:47
Число машин на дорогах Москвы за неделю выросло на 210 тысяч 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
02.06.2020 14:58
Рубрика: Власть

МЧС получило дополнительные полномочия

Текст: Тимофей Борисов
На сайте правовой информации опубликован Указ президента РФ, согласно которому МЧС России получает дополнительные полномочия.

Речь о новых правах российского спасательного ведомства в области пожарной охраны и организации воздушных перевозок.

В частности, отныне министерство само будет разрабатывать порядок организации воздушных перевозок своими воздушными судами и порядок несения дежурств их экипажей. Раньше министерство в этом плане работало по заявкам и обращению других министерств.

Антикризисный центр МЧС сменит статус

Что же касается дополнительных полномочий по пожарной охране, то теперь МЧС само будет определять, сколько и чего нужно собственным пожарным подразделениям. Это касается численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, положения о порядке координации их деятельности, правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных и прочего.

Помимо этого МЧС получило на законодательном уровне право проводить экспертизы по делам о пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности в собственных пожаро-технических лабораториях и центрах. Раньше МЧС также занималось проведением различных экспертиз, но теперь такое четко прописанное юридическое закрепление, по всей видимости, потребовалось для исключения возможных разногласий в судах при выяснении причин различных пожаров.

Одновременно с нововведениями министерство лишилось функции по разработке проектов уставов спасательных воинских формирований.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
В России появятся новые трехзначные коды регионов на автономерах
Памфилова рассказала о мерах безопасности при голосовании по Конституции
За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование