МЧС получило дополнительные полномочия

Речь о новых правах российского спасательного ведомства в области пожарной охраны и организации воздушных перевозок.

В частности, отныне министерство само будет разрабатывать порядок организации воздушных перевозок своими воздушными судами и порядок несения дежурств их экипажей. Раньше министерство в этом плане работало по заявкам и обращению других министерств.

Что же касается дополнительных полномочий по пожарной охране, то теперь МЧС само будет определять, сколько и чего нужно собственным пожарным подразделениям. Это касается численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, положения о порядке координации их деятельности, правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных и прочего.

Помимо этого МЧС получило на законодательном уровне право проводить экспертизы по делам о пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности в собственных пожаро-технических лабораториях и центрах. Раньше МЧС также занималось проведением различных экспертиз, но теперь такое четко прописанное юридическое закрепление, по всей видимости, потребовалось для исключения возможных разногласий в судах при выяснении причин различных пожаров.

Одновременно с нововведениями министерство лишилось функции по разработке проектов уставов спасательных воинских формирований.