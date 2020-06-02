Мишустин назвал цель плана по восстановлению экономики

Проект плана подготовлен в соответствии с поручением главы государства. Его основная цель - преодолеть спад экономики, вызванный эпидемией коронавируса, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно увеличивать доходы граждан.

В документе прописан целый комплекс мер - это усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, быстрое строительство жилья и ряд других. К концу реализации плана страна выйдет на устойчивый рост экономики, превышающий докризисный уровень.

"Чтобы сгладить негативные эффекты в результате коронавируса, уже приняли ряд неотложных антикризисных мер", - напомнил Мишустин. Также началась реализация спецпрограмм поддержки наиболее пострадавших отраслей. Все это позволило частично компенсировать снижение доходов граждан и риски безработицы. По словам премьер-министра, план предполагает активную политику в сфере занятости.