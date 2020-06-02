Оркестр Росгвардии поздравил итальянцев с Днем провозглашения Республики

Военные музыканты Росгвардии приняли участие в записи музыкального видеопоздравления, посвященного Дню провозглашения Республики, который празднуется в Италии 2 июня.

Образцово-показательный оркестр Росгвардии аккомпанирует детям из различных городов России и Италии, которые вместе исполняют песню знаменитого итальянского певца и композитора Тото Кутуньо Italiano vero.

"Это не первый совместный проект с участием музыкантов Росгвардии и артистов Италии. Так, в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, мы с итальянскими коллегами записали видеоролик, где исполнили песни "Катюша" и Bella ciao на двух языках", - сказал заместитель начальника Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Заслуженный артист Республики Башкортостан подполковник Азат Шахмухаметов.

Музыкальное видеопоздравление ко Дню провозглашения Республики Италия прозвучит в эфире телеканалов Италии, будет размещено на российский и итальянских сайтах, а также онлайн-платформе посольства Италии в Москве.