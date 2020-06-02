Почему сотрудники Facebook взбунтовались против Цукерберга

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку против решения главы компании Марка Цукерберга не модерировать размещаемые в социальной сети сообщения президента США Дональда Трампа, которые нарушают политику этой онлайн платформы в области подстрекательства к насилию.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, накануне ряд сотрудников из 48-тысячной команды Facebook одновременно взяли отгулы и не вышли на работу из удаленного режима. При этом отдел кадров компании не будет каким-либо образом наказывать работников за выражаемый ими коллективный протест, отмечает CNN.

Кроме того, ряд высокопоставленных менеджеров Facebook в своих публикациях в интернете раскритиковали американского лидера, назвавшего массово выступающих в настоящее время по всей территории США против расовой дискриминации демонстрантов "бандитами" и призвавшего к жесткому подавлению беспорядков. При этом, они высказали категорическое несогласие с линией поведения Цукерберга, фактически уклоняющегося от участия в дискуссии о "деструктивных публикациях" Трампа в социальных сетях.

"Я не знаю, что делать. Но я знаю, что ничего не делать непозволительно. Я сотрудник Facebook, который полностью не разделяет решение Марка ничего не делать относительно последних постов Трампа, открыто разжигающих насилие. И я не один такой внутри Facebook", - написал дизайн-менеджер этой соцсети Джейсон Стирмэн.

Напомним, что на прошлой неделе глава Белого дома подписал противоречивый исполнительный указ, касающийся в том числе работы онлайн-индустрии США. Документ ослабил юридическую защиту американских IT-компаний, которые необоснованно ограничивают распространяемую в интернете пользователями информацию. По мнению действующего президента США, таким образом "затыкается рот" консервативной части американского общества и его главной электоральной базы.

Наглядным проявлением такого подхода, по мнению Дональда Трампа, стало недавнее решение компании Twitter маркировать его публикации как потенциально недостоверные и нуждающиеся в перепроверке. Такой шаг лишь обострил конфликт президента США с американским интернет-сектором, после чего Трамп в открытую пригрозил "отрегулировать" или вовсе "закрыть" социальные сети.

Примечательно, что глава Facebook Марк Цукерберг делает все возможное для того, чтобы дистанцироваться от углубляющегося и все становящегося более политизированным противостояния с Белым домом. И, если раньше он сам "бежал впереди паровоза" в борьбе с распространяющими фейки аккаунтами, то теперь подчеркнуто отмежёвывается от антитрамповской политики Twitter.

"Я столкнулся с трудностями в связи с тем, как отвечать на твиты и посты президента в течение всего дня. Лично я негативно отношусь к такого рода разделяющей и провокационной риторике. Но я несу ответственность за реагирование на нее не только в качестве отдельной личности, но и как лидер института, который привержен свободе выражения мнения", написал Цукерберг на своей странице в соцсети в минувшую пятницу. Как стало известно, в этот же день состоялся его телефонный разговор с президентом-республиканцем Трампом.

Ранее в интервью к близкому к Республиканской партии США телеканалу Fox News Цукерберг заявил, что онлайн-платформы "не должны выступать арбитрами правды", а частным компаниям не стоит вмешиваться в ведущиеся в сети дискуссии.

Кроме того, основатель и руководитель Facebook не остался в стороне от бушующих по всей территории США беспорядков, вызванных резонансным убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. По распоряжению Цукерберга, его социальная сеть выделит 10 миллионов долларов на борьбу с проявлениями расовой дискриминации.