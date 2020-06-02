Появится программа помощи ученикам в новом учебном году

Министерство просвещения разрабатывает программу помощи ученикам школ, чтобы восполнить пробелы в знаниях в начале следующего учебного года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы "Просто о сложном с Софико Шеварнадзе".

- Для того, чтобы восполнить какие-то пробелы в знаниях, мы приняли решение, что контрольные итоговые (ВПР - прим. "РГ") для учащихся пройдут в начале следующего учебного года. Мы проведем срез знаний. Поймем, какие есть образовательные дефициты по всем темам - не для того, чтобы выставить какие-то оценки. А для того, чтобы максимально их компенсировать, - рассказал Сергей Кравцов. - И сегодня мы создаем целую программу по помощи школам, ученикам, родителям в начале следующего учебного года.