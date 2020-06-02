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02.06.2020 02:10
Рубрика: Общество

После COVID-19 потеря обоняния может сохраняться несколько месяцев

Текст: Константин Волков

Часть инфицированных коронавирусом людей не чувствовала вкусов и запахов в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает издание "Европейские архивы оториноларингологии" со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 417 человек, переболевших COVID-19 в мягкой или умеренной форме.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Большая часть респондентов отметили, что даже после исчезновения других симптомов заболевания они не чувствовали вкусов и запахов. О нарушении вкусовых ощущений заявили 88 процентов участников, о нечувствительности к запахам - 86 процентов.

При этом у каждого четвертого вкусовые и обонятельные рецепторы восстановились примерно через две недели после выздоровления.

Отмечается, что нарушения восприятия вкусов и запахов могут быть связаны с возрастными изменениями в организме, а также - с другими респираторными заболеваниями.

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