Президент Венесуэлы объявил о предстоящем визите в Иран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собрался посетить Иран в самое ближайшее время, как только улучшится эпидситуация в мире.

По словам политика, в ходе визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве в энергетической, финансовой, военной, сельскохозяйственной и научной сферах". Но это не главное. Важнее личный контакт, подчеркнул глава Боливарианской Республики. "Хочу отблагодарить народ Ирана за доставку топлива", - цитирует Мадуро ТАСС.

Напомним, в мае пять в Венесуэлу прибыли пять иранских танкеров, несмотря на угрозы США арестовать суда. МИД Ирана предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты должны уважать международное право.

А первого июня Тегеран сообщил, что готов поставить в Венесуэлу новую партию топлива, если Каракас об этом попросит.