Президенты Беларуси и Армении договорились о личной встрече

Тематику двустороннего сотрудничества и реализацию ранее намеченных проектов обсудили 2 июня в ходе телефонного разговора президент Беларуси и премьер-министр Армении. Об проинформировала пресс-служба Александра Лукашенко.

Белорусский руководитель поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

Лидеры стран Содружества, сообщают новостные порталы, обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы. Они договорились также встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы.