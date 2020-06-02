В мире
02.06.2020 13:00
Текст: Юрий Сизов

Президенты Беларуси и Армении договорились о личной встрече

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС

Тематику двустороннего сотрудничества и реализацию ранее намеченных проектов обсудили 2 июня в ходе телефонного разговора президент Беларуси и премьер-министр Армении. Об проинформировала пресс-служба Александра Лукашенко.

Фото: iStock
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Белорусский руководитель поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, пожелав премьер-министру и членам его семьи здоровья и скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции.

Лидеры стран Содружества, сообщают новостные порталы, обсудили ход борьбы с пандемией в обеих странах, обменялись опытом по реагированию на имеющиеся вызовы. Они договорились также встретиться в ближайшее время, чтобы лично обсудить эти и другие актуальные вопросы.

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