Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.06.2020,  
13:08
Текст:  Олег Корякин

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Фото: Галина Санько/РИА Новости
Массированный налет немецкой авиации под Курском был отражен 77 лет назад

В Twitter опубликовали эффектное видео с учений истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет производит сброс бетонобойной авиабомбы БетАБ-500 ШП.

На кадрах видно, что первые несколько секунд она совершает свободное падение. Но затем раскрывается парашют и у снаряда, подобно ракете, запускается реактивный ускоритель, после чего он устремляется к цели.

Дело в том, что БетАБ-500 ШП является модернизированной версией бетонобойной бомбы свободного падения БетАБ-500. Она оснащена реактивным двигателем с 2,2 кг твердого топлива и тормозным парашютом. Это позволяет, в отличие от предшественницы, сбрасывать ее с малых высот (до 170 метров) и более точно поражать цели.

Бомба способна пробивать железобетонные укрытия толщиной до 550 миллиметров. Ее успешно применяли для уничтожения горных укрытий в Афганской войне, а также в ходе войны в Сирии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S.Army /Wikimedia.org
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами 09:41
Разнес вдребезги: уничтожение здания "Корнетом" сняли на видео в Ливии 01.06.2020
Армия США начала получать модернизированные танки Abrams 01.06.2020
ВКС России
Фото: Sleuth Media / youtube.com
Видео: Индия и Китай перебрасывают войска к спорным территориям 01.06.2020
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем 29.05.2020
Вид из кабины: подготовку летчиков-штурмовиков к параду сняли на видео 28.05.2020
бомбы
США придумали новый способ бомбежки 28.05.2020
Взрыв редкой российской авиабомбы показали на видео 30.04.2020