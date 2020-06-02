Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.

Кадры учений/исптыний: применение бомбардировщиком Су-34 бетонобойной бомбы БетАБ-250. pic.twitter.com/0wCFofqDGc — SwankyStas (@StasSwanky) June 2, 2020

В Twitter опубликовали эффектное видео с учений истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет производит сброс бетонобойной авиабомбы БетАБ-500 ШП.

На кадрах видно, что первые несколько секунд она совершает свободное падение. Но затем раскрывается парашют и у снаряда, подобно ракете, запускается реактивный ускоритель, после чего он устремляется к цели.

Дело в том, что БетАБ-500 ШП является модернизированной версией бетонобойной бомбы свободного падения БетАБ-500. Она оснащена реактивным двигателем с 2,2 кг твердого топлива и тормозным парашютом. Это позволяет, в отличие от предшественницы, сбрасывать ее с малых высот (до 170 метров) и более точно поражать цели.

Бомба способна пробивать железобетонные укрытия толщиной до 550 миллиметров. Ее успешно применяли для уничтожения горных укрытий в Афганской войне, а также в ходе войны в Сирии.