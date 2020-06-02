Протесты в США начали разгонять военными вертолетами

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S — Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020

Вертолеты ФБР и армии США применили для разгона акций протеста в американской столице. На опубликованных в Сети роликах видно, как военная авиатехника зависает на минимальной высоте над скоплениями людей, чтобы разогнать их шумом двигателей и потоками воздуха от несущих винтов. Правда, заметного эффекта эта тактика не принесла.

На видео фигурируют армейский вертолет UH-72 Lakota (судя по красным крестам на фюзеляже, его основная миссия - санитарная) и несколько UH-60 Black Hawk, один из которых, по всей видимости, принадлежит ФБР. Подобные маневры явно выходят за пределы норм безопасности, на что и указывают комментаторы (среди них оказались лицензированные пилоты) со ссылками на параграф 91.116 правил Федерального авиационного управления США, где говорится о минимальной безопасной высоте полета.

Действительно, в случае отказа вертолет с вращающимся винтом неминуемо упадет в толпу - возможности для маневра у него нет. Если винт зацепится за что-нибудь в тесной городской застройке, то его обломки также полетят в людей, пишет The Drive. Один из Black Hawk срубил несущим винтом большую ветку с дерева - к частью, та никого не ранила внизу. Кстати, вертолет ФБР, по данным издания, принадлежит элитному подразделению HRT, чья специальность - спасение заложников. На фотографиях видно вооруженных спецназовцев с очками ночного видения на шлемах.

Однако военная авиация применяется не только для устрашения. Над Миннеаполисом замечен разведывательный беспилотник Reaper. В небе округа Колумбия парят винтовые самолеты Dash-8 пограничной службы, принадлежащий ФБР аэроплан Cessna и другие разведчики. Примечательно, что многие из них летают с выключенными транспондерами, что для столицы США дело неслыханное - в обычной ситуации подобный нахал был бы принужден к посадке или сбит.

Кстати

Ресурсы контроля за авиадвижением говорят о возросшей активности военно-транспортной авиации на маршруте Форт-Брэгг - президентская авиабаза Эндрюс близ Вашингтона. В Форт-Брэгг базируется 82-я воздушно-десантная дивизия (в 1967 году она подавляла бунт в Детройте) и 75-й полк рейнджеров армии США.