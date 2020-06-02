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2 июня 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 1 июня 2020 года № 94-УГ "О внесении изменений в пункт 24.1 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии с частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 24.1 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив цифры "2, 3, 5" цифрами "2, 3, 3.1, 5".

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт "в" подпункта 9 изложить в следующей редакции:

"в) в части соблюдения установленных ограничений для пансионатов, домов отдыха, баз отдыха, туристических баз, кемпингов, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц (пункты 3 и 3.1 Указа № 30-УГ);";

2) в подпункте "д" подпункта 11 слова "абзац четырнадцатый подпункта "д" подпункта 4" заменить словами "подпункты "д" и "д.1" подпункта 4";

3) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области - в части соблюдения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, требований проводить в многоквартирных домах влажную уборку мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств (подпункт 9 пункта 2 Указа № 30-УГ);".

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 мая 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников



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