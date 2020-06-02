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Рубрика: Общество

Создан тест, упрощающий работу судмедэкспертам и патологоанатомам

Текст: Алена Ларина
Фото: Leah S. Wilk, Richelle J. M. Hoveling, Gerda J. Edelman, Huub J. J. Hardy, Sebastiaan van Schouwen, Harry van Venrooij and Maurice C. G. Aalders Фото: Leah S. Wilk, Richelle J. M. Hoveling, Gerda J. Edelman, Huub J. J. Hardy, Sebastiaan van Schouwen, Harry van Venrooij and Maurice C. G. Aalders
Фото: Leah S. Wilk, Richelle J. M. Hoveling, Gerda J. Edelman, Huub J. J. Hardy, Sebastiaan van Schouwen, Harry van Venrooij and Maurice C. G. Aalders

Точное время смерти человека можно определить новым методом - с помощью измерения температуры кожи, погрешность которого составляет всего 38 минут.

Как правило, в лабораторных условиях это можно выяснить по разложению трупа с учетом условий, в которых он находился. Пока тело не остыло до температуры окружающей среды, используют номограммы Хенссге, для них нужны показания термометра, введенного ректально. Метод основан на том, что при постоянной температуре воздуха труп остывает с определенной скоростью. Точность таких измерений варьируется от трех до семи часов.

Фото: Евгений Козырев
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Как сообщает Science Advances, ученые из Нидерландов предложили более точный способ определения смерти человека, который опирается на термодинамические вычисления.

Морис Алдерс и его коллеги из института судебной медицины контактными термометрами определяли температуру кожи лба, груди, живота и бедер четырех тел мужчин и женщин от 60 до 94 лет, которые находились в морге (при жизни умершие согласились пожертвовать свои тела науке после смерти). Измерения проводили с пяти до 50 часов после гибели доноров.

Ученые приняли форму головы за эллипсоид, конечностей - за конусы, шеи и туловища - за цилиндры, смоделировав время остывания для каждого элемента, учитывая теплопроводность жира, нежировой ткани и одежды, которая была на телах. Соотношение их объемов рассчитали по стандартным пропорциям человеческого тела.

Вычисленные значения температуры сопоставили с наблюдаемыми на практике. Отклонение от реального времени смерти доноров составило от 38 минут до трех часов, что намного более точно, чем при использовании номограмм Хенссге.

Удобство метода в том, что измерить температуру кожи можно на месте преступления, и ректальные термометры здесь не нужны, а минус - сами вычисления более сложные, и точность результатов модели еще не проверяли при резком изменении температуры окружающего воздуха.

Общество Наука

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