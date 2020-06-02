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02.06.2020 19:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медицинские мощности Москвы в борьбе с COVID-19 использовали на 50%

Текст: Максим Милославский
Развернутые в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией использованы лишь наполовину. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин, участвуя в онлайн-саммите мэров городов мира.

Он рассказал, что российская столица избежала самого плохого сценария развития ситуации с COVID-19. Во время эпидемии, отметил Собянин, в Европу через Москву проехали около 600 тысяч человек.

Фото: GettyImages
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- Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы, - сказал Собянин. - В Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест, которая обеспечила стопроцентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи.

Развернули в столице и амбулаторную сеть из 40 ковидных центров. Плюс была создана мощная система тестирования, сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны. Также были налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных коронавирусом, а также людей из групп риска. Все эти меры, подчеркнул Собянин, помогли сгладить волну пандемии.

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