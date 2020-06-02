Московские врачи вылечили от коронавируса более 88 тысяч человек

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после лечения выздоровели еще 6030 человек. Всего в столице число выздоровевших от инфекции увеличилось до 88 269 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Врачи предлагают вылечившимся москвичам стать донорами плазмы. Как показывает практика, ее введение помогает быстрее справиться с болезнью пациентам, у которых она протекает тяжело.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирус. У него не должно быть хронических заболеваний и должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать и социальными волонтерами, чтобы помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.