Ограничения на ремонт в Москве не повлияют на подготовку города к зиме

Временные ограничения на проведение капитального и текущего ремонта в жилых домах Москвы, введенные из-за коронавируса, не скажутся на подготовке города к отопительному сезону. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время проведение капремонта в многоквартирных жилых домах остановлено до особого распоряжения. Исключения сделаны только для аварийных домов.

"Несмотря на то, что сроки проведения ремонта в жилых домах ограничены, будет проведена планомерная и качественная подготовительная работа, которая позволит обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения без аварийных отключений", - сказал он.

Всего к осенне-зимнему периоду планируется подготовить более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 33 тысяч многоквартирных домов, порядка 8,7 тысячи социально-значимых объектов и более 30 тысяч других объектов.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ведутся работы по подготовке к зиме всех систем генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций.

В общей сложности продиагностируют порядка 16 тысяч километров тепловых магистралей, 116 тысяч километров электрических сетей, 2,6 тысячи километров газовых сетей, более 17 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

"Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду будут завершены к 1 сентября", - подчеркнул заместитель мэра.