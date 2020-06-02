Под Курском после юбилея в сельсовете произошла вспышка COVID-19

Вспышку коронавируса зафиксировали в Курской области в селах Молотычи и Хмелевое Фатежского района.

Как сообщили в администрации региона, изначально там зафиксировали сразу 17 случаев коронавируса, постепенно их число выросло до 34.

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин, комментируя ситуацию, назвал причину распространения инфекции.

- По данным эпидемиологического расследования, вспышка COVID-19 произошла в результате нарушения запрета на проведение массовых мероприятий, - сказал он. - В сельском совете, насколько нам известно, отмечали юбилей с большим количеством приглашенных гостей, среди которых были люди с коронавирусом. В результате этого произошло заражение 17 человек, и в дальнейшем вирус распространился среди других жителей.

Однако, по словам Климушкина, эпидемиологическое расследование еще продолжается. Главе Фатежского района предстоит принять дополнительные противоэпидемические меры. А в связи с тем, что был нарушен запрет на проведение массовых мероприятий, специалисты Роспотребнадзора передали материалы о случившемся в правоохранительные органы.

В областном комитете здравоохранения добавили, что в селе Молотычи участковый терапевт осмотрел всех, у кого подтвердилась коронавирусная инфекция, а также контактных с ними. Пациентов в тяжелом состоянии нет, все они наблюдаются медиками амбулаторно.

Жизнь в самом селе Молотычи изменилась: из-за того, что сотрудники двух магазинов теперь обязаны находиться дома на самоизоляции, торговые точки с товарами первой необходимости не работают. Продукты доставляются автолавкой из села Верхний Любаж. В селе Хмелевое магазин открыт. На территории всего сельсовета открыты почтовые отделения, общественные места обрабатываются дезинфектором и строго контролируется масочный режим.