Новости

Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
Китай в ответ на критику отказался от закупки сои и свинины в США 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 18:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославле СИЗО закрыли на карантин

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В ярославском СИЗО №1 введены дополнительные ограничения из-за COVID-19.

По информации оперативного штаба Ярославской области по ситуации с коронавирусной инфекцией, у заключенного, содержащегося в СИЗО-1, выявлены признаки респираторного заболевания. Все контактировавшие с заболевшим прошли тестирование на коронавирус и тоже находятся под наблюдением медработников. В учреждении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Под Курском после юбилея в сельсовете произошла вспышка COVID-19

Для предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников системы ФСИН с 1 июня принимать подследственных и осужденных из Ярославской области будет только СИЗО №2 в Рыбинске. Кроме того, приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

- Адвокаты будут допускаться в СИЗО только после прохождения обязательной термометрии, в масках, бахилах и перчатках. Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию защитников и подзащитных друг от друга, - рассказали в УФСИН по Ярославской области. - Сотрудники СИЗО-1 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение.

Также в СИЗО временно прекращен прием посылок и передач. Сообщается, что родственники осужденных могут дистанционно приобрести продукты питания и товары первой необходимости для своих родных и близких посредством сервиса по формированию и вручению передач ФГУП "Промсервис" ФСИН России.

В семи нижегородских больницах введен карантин
Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря