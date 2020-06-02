В Ярославле СИЗО закрыли на карантин

В ярославском СИЗО №1 введены дополнительные ограничения из-за COVID-19.

По информации оперативного штаба Ярославской области по ситуации с коронавирусной инфекцией, у заключенного, содержащегося в СИЗО-1, выявлены признаки респираторного заболевания. Все контактировавшие с заболевшим прошли тестирование на коронавирус и тоже находятся под наблюдением медработников. В учреждении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Для предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников системы ФСИН с 1 июня принимать подследственных и осужденных из Ярославской области будет только СИЗО №2 в Рыбинске. Кроме того, приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

- Адвокаты будут допускаться в СИЗО только после прохождения обязательной термометрии, в масках, бахилах и перчатках. Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию защитников и подзащитных друг от друга, - рассказали в УФСИН по Ярославской области. - Сотрудники СИЗО-1 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение.

Также в СИЗО временно прекращен прием посылок и передач. Сообщается, что родственники осужденных могут дистанционно приобрести продукты питания и товары первой необходимости для своих родных и близких посредством сервиса по формированию и вручению передач ФГУП "Промсервис" ФСИН России.