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02.06.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тверской области найдена пропавшая девочка

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 1 июня.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
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Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, несовершеннолетняя жительница города Удомля ушла из дома в 15 часов и назад не вернулась. Телефона у девочки при себе не было.

После того, как в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже ребенка, Бологовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку. Следственная группа выезжала к школьнице на дом, были опрошены ее родственники.

- 2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел, - рассказали в региональном СК РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас девочку опрашивает следователь для установления всех обстоятельств ее исчезновения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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