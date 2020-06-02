В Тверской области найдена пропавшая девочка

В Тверской области нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 1 июня.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, несовершеннолетняя жительница города Удомля ушла из дома в 15 часов и назад не вернулась. Телефона у девочки при себе не было.

После того, как в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже ребенка, Бологовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку. Следственная группа выезжала к школьнице на дом, были опрошены ее родственники.

- 2 июня пропавшая была обнаружена в Удомле сотрудниками органов внутренних дел, - рассказали в региональном СК РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас девочку опрашивает следователь для установления всех обстоятельств ее исчезновения.