Экс-замначальника полиции Хабаровска осудили на 9 лет за взятку

В Хабаровске осужден бывший заместитель начальника городской полиции по оперативной работе за получение взятки и разглашение государственной тайны.

По данным краевой прокуратуры, в декабре 2016 года подсудимый через посредников договорился, что за вознаграждение поможет фигуранту уголовного дела и его жене уйти от законного преследования, утаив оперативные материалы.

Супружеская пара обратилась в ФСБ и при получении полутора миллионов рублей, полицейского задержали.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере полтора миллиона рублей и лишением специального звания подполковника полиции в отставке.

Приговор в законную силу не вступил.