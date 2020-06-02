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02.06.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье более 40 медиков заразились COVID-19

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области более 40 медицинских работников заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона. У некоторых COVID-19 протекает в форме внебольничной пневмонии, в том числе есть очень тяжелые случаи.

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"Новая инфекция довольно агрессивна, одной из ее характерных особенностей является скрытое течение заболевания. Люди подчас не ощущают симптомов и опасности вируса, который не имеет ни цвета, ни запаха. Очень сложно бывает поставить диагноз, пока нет лабораторного подтверждения, КТ-исследования легких. А помощь оказывать нужно немедленно", - сказала и.о министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

В поликлиниках выделены отдельные бригады, которые работают с зараженными. По словам главы минздрава, у амурских медиков достаточно средств индивидуальной защиты. Все работники получают стимулирующие выплаты за свой труд.

В Приамурье выявлено уже 528 случаев коронавирусной инфекции. 166 пациентов выздоровели, двое скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Пандемия коронавируса COVID-19

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