В Приморье арестовано имущество осужденного экс-мэра Дальнегорска

Имущество осужденного экс-мэра Дальнегорска Игоря Сахуты арестовано по решению суда, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Таким образом, вступил в силу приговор Дальнегорского районного суда Сахуте за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба Фонду содействия реформированию ЖКХ, региональному и муниципальному бюджетам на сумму свыше 30 миллионов рублей. Обвиняемый должен возместить ущерб в течение двух лет со дня вступления приговора в законную силу.

Суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы условно. Злоумышленник подписал 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам по программе переселения граждан из аварийного жилья.