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02.06.2020 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье арестовано имущество осужденного экс-мэра Дальнегорска

Текст: Ольга Журман

Имущество осужденного экс-мэра Дальнегорска Игоря Сахуты арестовано по решению суда, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Экс-мэр Дальнегорска осужден за злоупотребления полномочиями

Таким образом, вступил в силу приговор Дальнегорского районного суда Сахуте за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба Фонду содействия реформированию ЖКХ, региональному и муниципальному бюджетам на сумму свыше 30 миллионов рублей. Обвиняемый должен возместить ущерб в течение двух лет со дня вступления приговора в законную силу.

Суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы условно. Злоумышленник подписал 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам по программе переселения граждан из аварийного жилья.

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