Водолазов Тихоокеанского флота привлекли к поиску пропавшего дайвера

ВодолазыТихоокеанского флота начали поиск дайвера, который 30 мая пропал в акватории Уссурийского залива. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

С просьбой подключиться к операции к командованию флота обратились члены семьи пропавшего ныряльщика. На остров Русский в район мыса Ахлестышева, где предположительно может находиться дайвер, направлен спасательный буксир СБ-522 с группой водолазов, способных работать на глубинах до 60 метров.

До сих пор поиском пропавшего занимались волонтеры, которые не имеют соответствующей глубоководной квалификации.

Поисково-спасательная операция проходит во взаимодействии военных специалистов с коллегами из МЧС. Осуществляется поквадратный осмотр морского дна. Глубина в месте проведения работ от 38 до 50 метров.