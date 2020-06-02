Митрополита Варнаву похоронят за алтарем Сергиевского храма в Чебоксарах

Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву, скончавшегося 1 июня, похоронят за алтарем храма преподобного Сергия Радонежского. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии Чебоксарско-Чувашской епархии.

Там пояснили, что такова была последняя воля архиерея. Он был пострижен в Троице-Сергиевой Лавре и всю жизнь почитал преподобного Сергия Радонежского.

Напомним, глава Чувашской митрополии умер на 90 году жизни от двухсторонней пневмонии. Он был одним из старейших и уважаемых архиереев Русской православной церкви.

Сегодня гроб с его телом установили в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар. С ним прощаются духовенство и миряне.

Завтра, 3 июня, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершит чин отпевания владыки Варнавы. Он временно принял на себя управление Чебоксарской епархией.