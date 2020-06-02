Первые международные соревнования после пандемии могут пройти в Казани

- Первое крупное в мире спортивное мероприятие, которое планируется для проведения в Казани в первой декаде сентября, - это Игры стран СНГ. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тысяч участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я хотел бы сказать, что это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования, это пример преодоления пандемии.

Планируется, что в играх стран СНГ примут участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. При этом, оргкомитет соревнований может пригласить сборные и из других стран. Соревнования пройдут по 21 виду спорта, и будет разыграно 280 комплектов наград. Первоначально игры планировалось провести с 20 по 27 августа, но из-за сложных эпидемиологических условий их пришлось перенести на более поздний срок.

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