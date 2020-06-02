В Нижегородской области из-за аварии на Волге разлились нефтепродукты

В Нижегородской области в районе Горьковского водохранилища буксир при прохождении шлюзов столкнулся с дамбой. Происшествие случилось накануне вечером, сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Выехавшие на место специалисты установили, что судно частично затонуло около берега Горьковского водохранилища, рядом с деревней Иваново, там же на поверхности Волги образовалась масляная пленка из нефтепродуктов на площади 600 квадратных метров.

Поврежденное судно отбуксировали к берегу. По факту происшествия межрегиональное управление Росприроднадзора проводит административное расследование, взяты пробы воды, устанавливаются боновые ограждения.