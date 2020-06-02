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02.06.2020 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми турагент обманывала клиентов от лица умершего руководителя

Текст: Алексей Трапезников

В Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней сотрудницы туристической фирмы, обвиняемой в мошенничестве.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, официально директором туристического агентства был пожилой родственник женщины. От его лица она заключала договоры с клиентами и принимала от них предоплату за туристические продукты.

Родственник умер, но злоумышленница скрыла этот факт от клиентов и продолжала заключать договоры. Полученные от клиентов деньги она использовала по своему усмотрению. От действий мошенницы пострадали 42 жителя региона, в том числе группа пермяков, которые планировали отдохнуть летом на побережье Турции и заплатили за это более 500 тысяч рублей. По подсчетам следователей, общий ущерб гражданам составил три миллиона девятьсот тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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