В Удмуртии на карантин отправили 215 сотрудников завода и его "дочек"

В Удмуртии на карантин отправили 62 работника Чепецкого механического завода в Глазове и 153 сотрудника его дочерних обществ и подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Все эти люди находятся во второй линии круга контактных лиц с ранее заболевшими коронавирусом.

- Все вошедшие в число контактов оперативно с 1 июня выведены на самоизоляцию, их пропуска заблокированы. Поскольку расследование началось в ночь на 1 июня, не всех работников предприятия и дочерних обществ удалось предупредить заблаговременно, некоторые узнали о выводе на самоизоляцию только утром на проходной, - говорится в сообщении.

В ближайшее время у всех 215 человек возьмут анализы на COVID-19. После получения результатов будет принято решение о их допуске на территорию завода.

По данным на 2 июня в Удмуртии зарегистрировано 770 случаев коронавируса, в том числе 53 за последние сутки. 407 человек выздоровели, 19 умерли.