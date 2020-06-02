В Ульяновске женщина пострадала при прорыве на сетях водоснабжения

В Ульяновске во время гидравлических испытаний на улице Промышленной произошел разрыв сетей водоснабжения, вверх взмыл многометровый фонтан воды, из-за чего оказалась травмирована находившаяся рядом женщина, сообщает СУ СКР по Ульяновской области. Следователи начали проверку по этому факту.

По словам ульяновских коммунальщиков, "гейзер" ударил из-за технологических нарушений во время испытаний. Сейчас аварийный участок отключен от трубопровода, территория огорожена. Диаметр прорыва теплосети составил 700 миллиметров.

"До 11 июня этот гейзер в Ульяновске точно будет закрыт. Ведь 11 июня - крайняя дата устранения в Ульяновске всех повреждений и порывов на теплосетях", - сообщил "РГ" Евгений Носов, сотрудник администрации города Ульяновска.

Жители города опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как струя воды бьет из-под земли. На кадрах видно, что многометровый "гейзер" воды поднимается из сетей рядом с оживленной автомагистралью. В результате прорыва проходящая мимо женщина упала и сломала бедренную кость. От места аварии ее оттащили очевидцы, ее госпитализировали на скорой помощи.

По данным следователей, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Проверка организована по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).