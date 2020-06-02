В Новосибирске суд вернул бомбоубежище в собственность государства

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение о лишении коммерческой фирмы права собственности на бомбоубежище. Как рассказали в областной прокуратуре, противорадиационное укрытие оказалось в частной собственности незаконно.

Прокурорская проверка показала, что организация не озаботилась содержанием защитного сооружения в надлежащем состоянии. Площадь противорадиационного бомбоубежища составляет 600 квадратных метров, частная компания получала прибыль от сдачи объекта в аренду.

Иск о признании права собственности на объект за государством прокуратура подала еще в январе, теперь суд удовлетворил эти требования.