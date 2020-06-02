В заповеднике на Таймыре обнаружили свалку технических отходов

Сотрудники ФГБУ "Заповедники Таймыра" во время одного из рейдов обнаружили свалку бытовых и технических отходов на берегу озера Лама в охранной зоне Путоранского заповедника.

Как сообщается на странице "Заповедников Таймыра" в Facebook, свалка находилась на территории одной из баз, расположенных у озер. Кроме того, сотрудники обнаружили срубленные на дрова деревья. Между тем, на плато Путорана деревьев немного - и это огромная ценность.

Все нарушения были зафиксированы на фото и видео, составлен протокол. Документы переданы в прокуратуру Таймыра, где действиям владельца базы будет дана правовая оценка. Ему грозит суровое наказание.

Причиненный природе ущерб определяют специалисты. Служба охраны заповедников Таймыра напоминает о необходимости строго соблюдать установленный режим и правила пользования арендованными лесными землями в охранной зоне. В зависимости от причиненного природе ущерба, ответственность может быть не только административной, но и уголовной.

Путоранский заповедник - один из самых крупных в России: его площадь - 1887 тысяч гектаров. Он расположен в Красноярском крае на плато Путорана в заполярье. Озера заповедника - это третий по объему мировой резервуар пресной воды, больше только Байкал и Большие Американские озера. Для туризма открыта лишь охранная зона заповедника. Однако в виду сложной эпидемиологической обстановки, туристов здесь не принимают до 14 июня 2020 года.