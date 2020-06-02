На Ставрополье сон за рулем привел к ДТП с двумя детьми

В Ставропольском крае заснувший за рулем водитель попал в ДТП. Погиб один человек, двое несовершеннолетних госпитализированы, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел во вторник в полдень на подъезде к Ставрополю. Автомобиль Lada Granta влетел сзади в прицеп грузового автомобиля MAN. Удар пришелся на правую сторону легковушки.

- От полученных травм на месте ДТП скончалась 56-летняя женщина-пассажир. В больницу доставлены две несовершеннолетние пассажирки легкового автомобиля: 2-летняя и 12-летняя сестры, - уточнили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Водитель отечественного автомобиля, 38-летний житель Невинномысска, в ДТП не пострадал. Он пояснил, что во время движения заснул, из-за чего и произошло ДТП.

В ГИБДД также добавили, что девочкам спасли жизнь детские автокресла и ремень безопасности. В противном случае исход аварии мог бы быть более трагичным.