На Вологодчине владелец коня заплатит за погибшую от стресса корову

Необычное дело рассматривал Никольский районный суд Вологодской области. Здесь разбирались с ущербом, который нанес конь одного из жителей деревни Котельное соседнему фермерскому хозяйству. В итоге корова абердин-ангусской породы задохнулась от физической нагрузки на сердце и пала, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП произошло осенью прошлого года. Конь ответчика сломал деревянное ограждение фермы и бегал по загону, пугая коров. Одно животное стресса не выдержало. Глава фермерского хозяйства оценила павшую корову в 130 тысяч рублей.

Владелец коня сразу после инцидента написал обязательство о возмещении ущерба. Но отдал только десять тысяч. Он сомневался, что корова пала именно из-за его лошади.

Однако, согласно акту о гибели животного, в результате проникновения на территорию фермы коня был причинен вред скоту - укусы, стресс. Хозяйка же приобрела корову абердин-ангусской породы три года назад за 150 тысяч рублей. Есть договор купли-продажи.

Суд согласился с доводами главы фермерского хозяйства и взыскал с владельца коня 120 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.