В Петербурге сменился глава комитета по развитию туризма

Сергей Корнеев. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Санкт-Петербурге сменился председатель Комитета по развитию туризма, сообщают в Смольном.
1 июня 2020 года прежний глава комитета Евгений Панкевич освобожден от занимаемой должности. Со 2 июня этот пост занимает Сергей Корнеев.
Сергею Корнееву 50 лет. До назначения на должность главы петербургского комитета по развитию туризма он в течение шести лет работал заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.
Ранее занимал посты советника министра культуры Российской Федерации, заместителя генерального директора АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр", директора Департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ.