В Петербурге сменился глава комитета по развитию туризма

В Санкт-Петербурге сменился председатель Комитета по развитию туризма, сообщают в Смольном.

1 июня 2020 года прежний глава комитета Евгений Панкевич освобожден от занимаемой должности. Со 2 июня этот пост занимает Сергей Корнеев.

Сергею Корнееву 50 лет. До назначения на должность главы петербургского комитета по развитию туризма он в течение шести лет работал заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.

Ранее занимал посты советника министра культуры Российской Федерации, заместителя генерального директора АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр", директора Департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ.