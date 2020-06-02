В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов"

В поселке Рощино в Выборгском районе Ленинградской области загорелись гаражи и сараи. Общая площадь пылающих построек составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Горит примерно 15 гаражей и сараев. На месте работают тридцать огнеборцев, задействованы 12 единиц техники.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, непосредственно рядом с горящими гаражами расположены одноэтажные дома.

Угроза того, что огонь перекинется на жилые постройки, существовала, заявили в спасательном ведомстве. Тем не менее, сейчас пожар локализован.