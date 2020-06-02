На Кубани произошло землетрясение

В Крымском районе Кубани произошло землетрясение, по предварительной информации, магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщили в пресс-службе краевом МЧС России.

Как выяснилось, информация об сейсмособытии поступило накануне в 17.00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от Единой дежурно-диспетчерской службы.

Для обследования последствий инцидента экстренная служба направила оперативные группы от администрации муниципального образования и глав сельских поселений.

Как уточнили в ведомстве, жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.