В Сочи возбудили дело на экс-директора департамента мэрии

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений администрации города-курорта. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В декабре 2017 года местная жительница обратилась в департамент жилищных отношений сочинской администрации с заявлением о перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на улице Театральной Центрального района.

По версии следствия, согласно проекту перепланировки планировалась реконструкция объекта капитального строительства. Чиновник знал об этом и понимал, что такое разрешение выдавать не уполномочен. Однако, с декабря 2017 года по 16 января 2018-го, несмотря на несоответствия в проекте переустройства нежилого помещения, подписал соответствующее разрешение.

В результате в многоквартирном жилом доме была проведена реконструкция объекта капитального строительства с увеличением площади за счет уменьшения общего имущества других собственников.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Также проводится строительно-техническая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.