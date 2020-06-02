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02.06.2020 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Южноуральцев начали тестировать на антитела к COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области начали проводить иммуноферментные анализы, которые позволяют выявить коронавирус или наличие иммунитета к нему. Тестирование крови из вены поможет выявить бессимптомных больных, пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, и людей, у которых уже выработаны антитела к COVID-19, сообщили во вторник в правительстве региона.

Еще в одной челябинской больнице произошла вспышка COVID-19

- В первую очередь тестирование пройдут более 8,6 тысячи медиков, которые работают на госпитальных базах с заболевшими пациентами. Также на наличие антител проверят доноров плазмы крови, - сообщили в пресс-службе правительства. - Тестирование будет осуществляться в трех лабораториях в Челябинске, Миассе и Магнитогорске. На закупку диагностических систем для проведения ИФА правительством выделен один миллион 890 тысяч рублей.

Врачи отмечают, что новый тест позволит оценить динамику распространения инфекции, но окончательное решение о наличии вируса в организме может быть принято только по результатам исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). По охвату таким тестированием регион входит в десятку лучших по стране. С начала пандемии проведено уже более 140 тысяч исследований.

Между тем

По данным минздрава, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. За последние сутки диагноз подтвержден у 110 человек. Общее число выявленных случаев достигло 3242. Скончались еще два пациента. Таким образом, общее число жертв пандемии выросло до 45.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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