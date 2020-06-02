Странная правовая коллизия, по которой кочующие аборигены Севера не могут усыновлять детей-сирот даже после смерти близких родственников или оформлять над ними опекунство, существует годами. И вот власти республики выступили с инициативой, которая эту нелепую ситуацию наконец должна разрешить.

Все дело в том, что чум - жилище аборигенов - по закону жилым помещением не является. У чума нет адреса, в нем невозможно оформить прописку. В результате сплошь и рядом возникали дикие случаи, когда ребенка-сироту, имеющего близких родственников, практически силой забирали у родни и отправляли в детский дом.

Казалось, три года назад проблему решили. Президент подписал закон, в соответствии с которым представители коренных этносов, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющие места постоянного или преимущественного проживания, должны в числе прочих предоставить "документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан". Изменения внесли в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы. Однако ямальские аборигены оказались заложниками еще одной правовой закавыки. Все дело в обозначении территории, а именно "регистрации в муниципальном районе". В некоторых регионах страны, включая Ямал, такого территориального деления нет, а есть городские округа. Круг снова замкнулся - кочевники стали жертвами "канцелярской" казуистики.