Новости

Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
Как подготовиться к жизни после самоизоляции
02.06.2020 19:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чум без адреса

На Ямале хотят изменить закон, не позволяющий аборигенам усыновлять сирот
Текст: Елена Мационг (Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Странная правовая коллизия, по которой кочующие аборигены Севера не могут усыновлять детей-сирот даже после смерти близких родственников или оформлять над ними опекунство, существует годами. И вот власти республики выступили с инициативой, которая эту нелепую ситуацию наконец должна разрешить.

Все дело в том, что чум - жилище аборигенов - по закону жилым помещением не является. У чума нет адреса, в нем невозможно оформить прописку. В результате сплошь и рядом возникали дикие случаи, когда ребенка-сироту, имеющего близких родственников, практически силой забирали у родни и отправляли в детский дом.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Льгота для сирот при поступлении в вузы может стать бессрочной

Казалось, три года назад проблему решили. Президент подписал закон, в соответствии с которым представители коренных этносов, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющие места постоянного или преимущественного проживания, должны в числе прочих предоставить "документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан". Изменения внесли в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы. Однако ямальские аборигены оказались заложниками еще одной правовой закавыки. Все дело в обозначении территории, а именно "регистрации в муниципальном районе". В некоторых регионах страны, включая Ямал, такого территориального деления нет, а есть городские округа. Круг снова замкнулся - кочевники стали жертвами "канцелярской" казуистики.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря