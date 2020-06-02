Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился

Лишь 9% руководителей компаний по добыче полезных ископаемых считали в мае экономическую ситуацию в своей организации благоприятной, 71% назвал ее удовлетворительной. В обрабатывающих производствах таких было 7% и 67% соответственно. Об этом сообщает Росстат, который провел обследование экономического поведения 3,8 тысячи организаций этих сфер деятельности.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в мае нынешнего года упал на 6% в добыче полезных ископаемых и на 9% в обрабатывающих производствах. Производственные мощности в добыче полезных ископаемых в мае были в среднем загружены на 63%, в обрабатывающих производствах - на 58%.

Вместе с тем число оптимистов, ожидающих рост производства своей продукции в ближайшие три месяца, заметно превышает число пессимистов, которые ожидают снижение. В сфере добычи полезных ископаемых оптимистов было 19% против 12% пессимистов, в обрабатывающих производствах - 27% и 14% соответственно.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению респондентов, рост производства, были названы недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.